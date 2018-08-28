В РФ архиепископу Клименту отказали в помиловании Сенцова

В июле 2018 года архиепископ Климент уже призвал президента РФ Владимира Путина освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент в очередной раз получил отказ от российской власти помиловать политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом информирует "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа Климента к президенту РФ.

Мол, для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он находится.

Священник получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына, которое он отправил 8 августа в комиссию о помиловании Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

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Напомним, что в июле 2018 года архиепископ Климент призвал президента РФ Владимира Путина освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Напомним, 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Просить Путина о помиловании Сенцов отказался. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается. Сенцов голодает уже больше 100 дней.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.