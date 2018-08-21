100 дней голодовки: хроника "дела Сенцова"

8 - 9 мая 2014

Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний были задержаны работниками ФСБ России в Симферополе по обвинению в терорризме.

11 мая 2014

Сенцова этапировали в московский следственный изолятор «Лефортово». По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, режиссера пытались допрашивать, но он уже тогда отказался давать показания и отрицал все обвинения.

19 мая 2014

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой дать надлежащую оценку фактам задержания российскими силовыми ведомствами на территории временно оккупированного Крыма известного украинского режиссера Олега Сенцова.

26-28 мая 2014

По обращению украинской стороны, МИД РФ официально сообщил, что Сенцов и другие граждане Украины были задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью. Позднее украинский МИД получил от РФ ноту, в которой кратко сообщалось, какие статьи инкриминируются задержанным. В частности, в тексте говорилось, что украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

«Мы будем принимать все необходимые меры, предусмотренные конвенциями, для того, чтобы добиться от Российской Федерации более детальной информации о месте содержания украинских граждан и о том, что им инкриминируется», - заявил тогда директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

В ответ на это Консульский отдел Посольства Украины в РФ направил дополнительный запрос Федеральной службе безопасности России о предоставлении разрешения на встречу украинского режиссера Олега Сенцова и еще двух задержанных украинцев с консульским работником.

30 мая 2014

В ФСБ официально заявили, что все задержанные являлись членами «диверсионно-террористической группы», представителями «Правого сектора», и якобы намеревались совершить серию терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в последующем - уничтожить ряд объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов и линий электропередач. Тогда же дома у обвиняемых украинцев обнаружили якобы хранящиеся у них взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы, канистры с зажигательной смесью и националистическую символику.

В самом ДУК «ПС» причастность Сенцова и других задержанных к какой-либо деятельности организации опровергли. «Он [Сенцов] - патриот, который просто хотел жить на родной украинской земле, и нынешний кремлевский режим преследует всех, кто считает Крым Украиной. Насколько мне известно, он не является членом «Правого сектора»», - заявлял тогдашний спикер «ПС» Артем Скоропадский.

6 июня 2014

Федеральная служба безопасности России 6 июня предъявила окончательное обвинение в «терроризме» Олегу Сенцову. Однако украинского консула в тот же день к нему не допустили.

4- 8 июля 2014

Тогдашний Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская дважды обращалась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой относительно защиты прав задержанного украинского режиссера Олега Сенцова, а также обратила внимание на наличие сведений, в частности, от адвоката Олега Сенцова, о применении к последнему пыток, а также о недопущении к нему консула Украины, чем создаются препятствия в получении им консульско-правовой помощи.

7 июля 2014

Лефортовский суд Москвы продлил арест Сенцова до 11 октября.

10 июля 2014

Лутковская заявила, что Сенцов не может встретиться с украинским консулом, так как РФ считает его российским гражданином.

«Российская Федерация, как известно, приняла законодательство, согласно которому приобретение российского гражданства для жителей Крыма проходило автоматически, если человек самостоятельно не откажется от российского гражданства. Для этого отказа был выделен всего месяц», - напомнила Лутковская.

По ее словам, Сенцов на то время уже находился в следственном изоляторе и физически не мог отказаться от российского гражданства, а, следовательно, российское гражданство ему навязали принудительно.

17 июля 2014

Олег Сенцов подал обращение на имя омбудсмена РФ Эллы Памфиловой с просьбой о содействии в подтверждении его украинского гражданства.

8 августа 2014

МИД Украины сделало первое заявление, о том, что считает Сенцова и других граждан Украины, находящихся в заложниках на территории РФ, политическими заключенными. Согласно сообщению, Российская Федерация развернула системное наступление на права и свободы граждан Украины, нарушая универсальные нормы и принципы международного права.

25 августа 2014

Болгарский адвокат Йонко Грозев, выступающий на стороне защиты Олега Сенцова, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «полную, обоснованную и мотивированную жалобу» на незаконное избрание украинцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам другого защитника Сенцова - Динзе, для избрания меры пресечения его подзащитному, был использован неправосудный суд. «Де-факто и де-юре суд был незаконным. Де-юре, не были соблюдены нормы законодательства Федерального конституционного закона о переходных положениях и о создании судов на территории Республики Крым и прокуратур, и, соответственно, действия адвоката в рамках данных судов и прокуратур. Де-факто, когда они все собрались на территории Крыма и избрали ему меру пресечения, переходные положения только начали действовать и работать. Лица, которые избирали ему меру пресечения в виде содержания под стражей, это судья, прокурор и адвокат, они все, во-первых, не имели российского гражданства, а, во-вторых, не сдали квалифицирующие экзамены по знанию российского законодательства», - отметил он.

10 сентября 2014

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей России освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Сенцов есть в списках задержанных, обмен которыми предусмотрен в рамках минских договоренностей.

29 сентября 2014

Лефортовский районный суд вынес постановление о продлении ареста Сенцову на три месяца - до 11 января 2015 года. К этому моменту Сенцов находился в заключении уже восемь месяцев.

24 октября 2014

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу, поданную защитой украинского кинорежиссера Олега Сенцова на решение о продлении обвиняемому срока ареста.

21-26 декабря 2014

Московский суд начал рассмотрение дела Сенцова и Кольченко по существу. Сам Сенцов во время заседания назвал расследование по его делу «спиритическим сеансом в палате для душевно больных» и пожелал, чтобы 2015 год стал последним для «лживого режима» РФ. Как отметил во время суда Сенцов, главными доказательствами его вины является наличие у него двух пластиковых бутылок с солью и металлической стружкой. При этом, по словам режиссера, его задержали на сутки раньше, чем это записано в документах и все это время пытали с целью получить признательные показания.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Олега Сенцова до 11 апреля 2015 года. Тогда же Генпрокуратура РФ признала Сенцова и Кольченко гражданами РФ, так как после аннексии полуострова они «не выразили желания» сохранить другое гражданство.

9 февраля 2015

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.

8 апреля 2015

В Лефортовском райсуде Москвы состоялось очередное заседание по продлению меры пресечения Сенцову. Режиссер на суде заявил, что следователи ФСБ угрожают ему лишением свободы на 20 лет.

«Я уверен, что 10 апреля мне представят очень красивое, аккуратное дело, где будет заявлено 20 лет, однозначно. Этот срок мне назван еще в первый день моего официального задержания. Это - решенный вопрос, и об этом постоянно говорится мне и моему адвокату. Я не боюсь этих угроз, и этот срок - 20 лет - мне не страшен», - заявил Сенцов.

В этот же день суд продлил арест украинского режиссера до 11 мая.

11 июня 2015

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Олега Сенцова. По данным предварительного следствия, Сенцов создал «террористическое сообщество, действовавшее на территории Республики Крым и являвшееся структурным подразделением организации «Правый сектор» (ее деятельность запрещена на территории России судом), целями которого являлись дестабилизация деятельности органов власти Республики и воздействие на принятие решения органами власти Российской Федерации о выходе данной Республики из ее состава». После этого дело передали Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

21 июля 2015

В суде началось первое слушание рассмотрения дела Сенцова по существу. Режиссер свою вину не признал.

25 августа 2015

Военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы, признав виновным по шести статьям Уголовного кодекса РФ, предполагающим, суммарно, 53 года лишения свободы.

В частности, суд признал его виновным в создании «террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности, а также в руководстве этим террористическим сообществом». Кроме того, в «двух террористических актах, совершении поджогов, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинении значительного имущественного ущерба с целью воздействия на принятие решения органами власти, организованной группой, то есть в двух преступлениях». А также в «приготовлении к террористическому акту, к совершению взрыва, устрашающему население, создающему опасность гибели человека, причинении значительного имущественного ущерба с целью дестабилизации органов власти и воздействии на принятие решения органами власти, организованной группой». Российский суд также признал Сенцова виновным в покушении на незаконное приобретение взрывных устройств организованной группой и в незаконном приобретении огнестрельного оружия…

После оглашения приговора Сенцов и Кольченко спели гимн Украины.

4 сентября 2015

Защита украинского режиссера Олега Сенцова подала в Верховный суд РФ апелляцию на приговор, по которому Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы. Рассматривать ее начали лишь в ноябре, после чего оставили все без изменения.

Февраль 2016

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что обоих украинцев – Сенцова и Кольченко - отправили отбывать наказание в климатически суровые и отдаленные регионы России, чтобы усложнить работу их защиты. В конце февраля Олег Сенцов сообщил, что его отправляют в Якутию, после чего он почти на месяц пропал «с радаров» – у него не было связи с адвокатами и с украинским омбудсменом.

21 октября 2016

Министерству юстиции Украины Россия впервые официально отказала выдавать Сенцова, мотивируя отказ тем, что режиссер является гражданином РФ, а законодательство России запрещает выдачу граждан РФ третьим странам, даже если они имеют второе, кроме российского, гражданство. Хотя в апреле 2016 года, одномоментно с подачей документов на экстрадициию Сенцова и Кольченко в Украину, омбудсмен РФ официально подтвердила их украинское гражданство. «Наличие украинского гражданства Сенцова и Кольченко официально подтверждено и ни у кого не вызывает сомнения», - заявляли в офисе омбудсмена РФ.

13 октября 2017

После почти года в якутской колонии, Сенцова этапировали в колонию «Белый медведь» города Лабытнанги на Ямале, где украинца содержат по сей день.

16 мая 2018

Сенцов объявил бессрочную голодовку, к которой готовился полтора месяца, с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Как позднее писала сестра Олега Наталья Каплан, голодовка стала неожиданностью для его семьи. По словам самого Сенцова, прекращать голодать он не собирается до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политзаключенные.

15-29 июня 2018

В колонию в Лабытнанги на встречу с украинским режиссером направилась украинский омбудсмен Людмила Денисова. Причиной ее поездки стало то, что появилась информация о резком ухудшении здоровья заключенного. В это же время в Украину прибыла омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, которая также намеревалась посетить российских заключенных в украинских тюрьмах. Но Денисову допускать к Сенцову отказались. Кроме того, ей отказали в предоставлении информации о состоянии здоровья политузника Кремля и попросили покинуть территорию колонии.

В Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают украинского омбудсмена. Мало того, позднее Татьяна Москалькова заявила, что ее украинская коллега Людмила Денисова отправилась в колонию к Олегу Сенцову по «личной инициативе» и ее визит не согласован. Сенцова отказались показывать Денисовой даже по видеосвязи, что крайне настораживало.

В Кремле на прямой вопрос, жив ли Олег Сенцов, заявили, что «не располагают информацией». На что Денисова позднее сообщила, что Сенцова могут кормить принудительно, тем самым, по сути, подвергая заключенного пыткам, но позже это опроверг его адвокат.

30 июня 2018

В Кремль поступили два прошения о помиловании Сенцова – от матери Людмилы Сенцовой и Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Но в Кремле сослались на то, что Сенцов якобы лично должен попросить о помиловании для себя, хотя, если учесть истории освобождения Надежды Савченко, Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, это не является обязательным условием для помилования.

5 июля 2018

К Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что брат очень постарел и похудел на 15 кг. «Ему ставят капельницы, так называемая поддерживающая терапия. Без них он бы не выжил, он это понимает. Принудительного кормления не было, но он не исключает, что могут такое применить», - сообщила Каплан.

8 августа 2018

Наталья Каплан получила письмо от Сенцова о том, что его состояние резко ухудшилось. «Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит», - написала Каплан на своей странице в социальной сети Фейсбук.

9 августа 2018

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прислала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой три фотографии незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова из камеры. «По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное», - сообщила Денисова.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера, у которого к этому моменту произошло уже три кризиса, вскоре могут отказать внутренние органы.

12 августа 2018

Журналистка российского издания Новая газета Виктория Ивлева заявила о том, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, но в Кремле эту информацию опровергли. В свою очередь, сестра украинца Наталья Каплан призвала не озвучивать какой-либо информации об освобождении Олега Сенцова, пока он действительно не покинет Россию.

14 августа 2018

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) разрешила российской правозащитнице Зое Световой посетить Олега Сенцова в колонии. По ее словам, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Сам Сенцов назвал свое состояние предкритическим.

В эти же дни, спустя полтора месяца после прошения, матери Сенцова дали ответ, которым, по сути, отказали в рассмотрении ходатайства о помиловании сына.

16 августа 2018

Более десяти осужденных за преступления против суверенитета Украины россиян обратились к президенту РФ с просьбой обменять их на украинских политзаключенных, в частности, на Олега Сенцова.

Представитель Украины в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать России 36 диверсантов, шпионов, террористов и воров в обмен на освобождение украинских политузников. Однако ответа со стороны РФ на такое предложение нет.

19 августа 2018

В Германии возле замка Мезерберг под Берлином, где встречались Путин и Меркель, прошли пикеты с призывами к Кремлю освободить Олега Сенцова.

Подобные мероприятия, к слову, проходят практически везде, в любой стране, где появляется российский президент. Однако «остановить убийство Олега Сенцова» хозяин Кремля не спешит.

21 августа 2018

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней.

«100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега», - заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Кроме того, МИД Украины обращается к международным партнерам нашей страны и международным организациям с призывом усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

УНИАН