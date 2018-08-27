Почти половина россиян хотела бы, чтобы украинцев не пускали в Россию или пускали временно – соцопрос

При этом в августе 2010 года только 13% респондентов заявляли о нежелании видеть украинцев в РФ.

44% россиян хотели бы, чтобы украинцев не пускали в Россию или пускали временно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

На вопрос «В какой мере Вы лично готовы иметь дело с украинцами?» 6% ответили, что готовы видеть их среди членов своей семьи, 6% - среди своих друзей, 8% - среди своих соседей, 3% - среди коллег на работе, 29% - среди граждан России. При этом 20% респондентов указали, что пускали бы украинцев в Россию «только временно», 22% - «не пускали бы их в Россию», 7% затруднились с ответом.

В то же время, согласно опросу, самая жесткая (негативно окрашенная) социальная дистанция у россиян выражена к ромам. Так, в июле 2018 года 43% опрошенных заявили, что не пускали бы их в Россию.

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На втором и третьем месте поддержка изоляционистских барьеров в отношении темнокожих (33%) и выходцев из Средней Азии (30%). Каждый четвертый россиянин (по 27%) не пускал бы в страну китайцев и чеченцев (которые являются гражданами РФ), а каждый пятый – украинцев (22%).

Минимальный уровень поддержки запрета проживания в России из предложенных для выбора фиксируется в отношении евреев, которых не пускали бы 15% россиян.

При этом результаты исследования показывают рост социальной дистанции в отношении украинцев. Так, в августе 2010 года только 13% россиян заявляли о нежелании видеть их в своей стране, а в июле 2018 года - уже до 22%.

Аналогичный тренд - на рост поддержки рестриктивных (ограничительных) установок в отношении ромов (с 35% до 43% соответственно) и «выходцев из Африки» (с 26% до 33%).

«Стоит отметить, что ранее негативизм в отношении Украины (точнее, ее руководства) в целом не переносился на ее жителей, однако с продолжающимся конфликтом между обеими странами рост негативных установок фиксируется и в отношении трудовых мигрантов из Украины и в отношении граждан Украины», - отмечают российские социологи.

При этом, если по мере продолжения затяжного внешнеполитического конфликта России и Запада и ослабления конфронтационной риторики тренд на рост позитивного отношения к США и Евросоюзу в российском общественном мнении становится все более заметным, несмотря на некоторые колебания в динамике, то негативизм россиян в отношении Украины демонстрирует устойчивость.

Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше проводилось методом личного интервью 19-25 июля. В нем приняли участие около 1 тыс. 600 человек.

Как сообщал УНИАН, социологи зафиксировали резкий рост в РФ ксенофобских настроений. Объяснить рост ксенофобии, по мнению социологов, можно недовольством пенсионной реформой в РФ и ухудшением потребительских и социальных настроений.