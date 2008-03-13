Кабмин увеличил дотации на говядину, свинину и мясо птицы

Кабинет министров Украины в текущем году увеличил дотации на говядину, свинину и мясо птицы.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина №121 от 27 февраля, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, дотация на говядину увеличена на 36% - до 1,9 грн./кг живого веса (в 2007 году - 1,4 грн./кг), на свинину – на 33% - до 1,4 грн./кг (1,05 грн./кг), курятину - на 30% - до 0,65 грн./кг (0,5 грн./кг), дотация на мясо уток, гусей и индюков - на 80% - до 0,9 грн./кг (0,5 грн.).

Дотация за производство экологически чистого молока в 2008 году составит 500 грн. за 1 тонну.

Кроме того, в текущем году сохранена специальная дотация за прирост поголовья коров в размере 3 тыс. грн. за каждую добавленную к основному стаду молочную или мясную племенную корову.