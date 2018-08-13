Харьковчан предупредили о новом мошенничестве с банковскими картами

Если абонент звонит по указанному номеру, его информируют, что карточка может быть заблокирована, и начинается беседа по правилам службы техподдержки: аферисты представляются и задают вопросы.

Харьковчан предупреждают о новом виде мошенничества с банковскими картами. Оно начинается с СМС-сообщения якобы от имени банка.

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О мошенниках Vgorode рассказали в пресс-службе одного из банков. "Пользование вашей карточки ограничено. Срочно наберите номер, указанный ниже", - написано в СМС. Далее указан номер, начинающийся на 0-800, но далее он не совпадает с настоящим номером телефона банка.

Если абонент звонит по указанному номеру, его информируют, что карточка может быть заблокирована, и начинается беседа по правилам службы техподдержки: аферисты представляются и задают вопросы. Однако в ходе разговора мошенники выманивают коды карты и персональные данные клиента, а через время с карты жертвы исчезают деньги.

"У меня так маму пытались обмануть", - рассказал харьковчанин Денис. - "Пришло СМС, что карта заблокирована, мама уже и по телефону собиралась звонить, хорошо, что я оказался рядом, предложил пойти в банк и проверить. Конечно, карта не была заблокирована. Только вот непонятно мне, откуда у аферистов мамин номер взялся".

Чтобы не стать жертвой мошенников, банки напоминают, что никому, даже сотрудникам, не стоит называть CVV/CVC-код (три цифры на обороте карты). А звонить следует исключительно по телефонам, которые указаны на официальных сайтах банков.