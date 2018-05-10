Схема «ваш сын в полиции»: в Житомире задержали двух мошенников за вымогательство денег

Предварительно установлено около полутора десятка преступлений, совершенных мужчинами по схеме «ваш сын в полиции» или «ваш сын совершил ДТП».

В Житомире правоохранители задержала двух телефонных мошенников, которые сообщали местным жителям о задержании их родственников полицией и требовали взятку якобы за их освобождение.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, мошенников задержали 8 мая в Житомире.

«Предварительно установлено около полутора десятков преступлений, совершенных этими злоумышленниками. Один из мужчин - 35-летний житель Луганска, другой - 34-летний житель Днепра», - говорится в сообщении.

По данным полиции, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Во время первоочередных действий по месту их временного проживания в Житомире полиция провела обыск и изъяла ряд вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе расписки-обязательства пострадавших житомирян, мобильные телефоны, деньги и прочее.

«В большинстве случаев мошенничеств речь идет о довольно значительных суммах, например, о 15 тысячах долларов или 200 тысячах гривен, которые люди, преимущественно пожилого возраста, поверив телефонному собеседнику, добровольно отдавали злоумышленникам», - рассказали в полиции.

В настоящее время установлена причастность этих мужчин как минимум к полутора десятку мошенничеств, совершенных по схеме «ваш сын в полиции» или «ваш сын совершил ДТП».

В полиции добавили, что проверка в рамках начатого по ст. 190 (мошенничество) УКУ производства продолжается. Решается вопрос об избрании задержанным в соответствии со ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса меры пресечения. Мужчинам может грозить наказание в виде заключения до 8 лет.