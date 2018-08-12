Белый дом собирает подписи за освобождение Сенцова

Обращение должно набрать 100 тысяч голосов до 8 сентября.

На сайте Белого дома собирают подписи за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы. Соответствующая петиция появилась на сайте Белого дома 9 августа.

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Об этом сообщает ZN.ua.

Обращение должно набрать 100 тысяч голосов до 8 сентября. За два дня петицию к администрации США подписали 1283 человека.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь пора сказать свое слово Америке. Мы призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - говорится в петиции.

Также отмечается, что на сегодня в российских тюрьмах находятся 64 украинских политзаключенных.