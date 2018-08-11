Журналистка: Сенцов жив, у него был многочасовой консилиум врачей

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня у незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова был многочасовой консилиум врачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Динзе со ссылкой на российскую журналистку Викторию Ивлеву.

«По сообщению епископа Григория Григорий Михнов-Вайтенко, который по-прежнему находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы. В субботу и воскресенье свидания по распорядку колонии запрещены, но епископ не оставляет надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-нибудь невероятного чуда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

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14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Как отметили в ведомстве, ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается: у него очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние катастрофически плохое.

Денисова попросила Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова попросила руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.