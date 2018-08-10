В Запорожье активисты разогнали "титушек" и снесли забор, где ради ТРЦ уничтожили более 500 деревьев (фото, видео)

Неизвестные, которые препятствовали активистам сносить забор вокруг сквера, бежали, а участники акции протеста сломали забор вокруг места предполагаемого строительства.

В сквере имени Яланского в центре Запорожья, где планируется возведение нового торгово-развлекательного центра, 9 августа произошли столкновения с использованием газовых баллончиков.

Как сообщает Радио Свобода, запорожские активисты в знак протеста против застройки сквера собрались возле Запорожского городского совета на митинг, после которого отправились к месту будущего строительства. Придя в сквер, активисты начали ломать забор, установленный застройщиком. Им попытались помешать около двух десятков неизвестных в спортивной одежде. Начались стычки. Некоторые участники драки распыляли газ из баллончиков.

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Впоследствии неизвестные, которые препятствовали активистам сносить забор вокруг сквера, бежали, а участники акции протеста сломали забор вокруг места предполагаемого строительства. Часть сломанного забора активисты выбросили на дорогу.

Заместитель начальника главного управления Нацполиции в регионе Александр Панченко, который впоследствии прибыл на место происшествия, сообщил, что сейчас задержанных полицией в результате инцидента нет, обращение о пострадавших в результате столкновений к правоохранителям пока не поступало.

«По факту будем проводить служебную проверку. Будем изымать видео, что здесь есть, и нарушителей привлекать к ответственности. Люди шли мирно подойти показать свое неуважение к застройщикам, а кто-то начал призывать и начали крушить, ломать, бросать на проезжую часть. Возможно, кто-то себя и ранил. Возможно, после поступления в поликлиник будут какие-то обращения, что кто-то получил какую-то травму», – сообщил Радио Свобода Александр Панченко.

После сноса забора активисты снова отправились к зданию мэрии. Часть участников акции взяла с собой ветви деревьев, спиленных застройщиком в сквере 7 августа, которые оставили возле входа в админздание.

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7 августа фирма, которая имеет договор долгосрочной аренды территории сквера Яланского и планирует возвести здесь торгово-развлекательный центр, вырубила основную часть деревьев, что там росли. Это стало поводом для акции протеста. Застройщик заявляет, что действовал в рамках действующего законодательства. В запорожской мэрии также подтверждают, что фирма-арендатор территории действует в рамках закона.

Фирма-застройщик также заявляет, что вместо вырубленных деревьев вокруг центра будут высажены новые, а также обещает привести в порядок территорию парка Пушкина, который граничит со сквером, где планируется строительство.

В апреле 2018 года запорожские активисты пытались обжаловать в Запорожском окружном административном суде решение исполкома Запорожского горсовета о выделении зеленых насаждений в сквере, однако проиграли дело. Сейчас активисты пытаются оспорить в Днепропетровском апелляционном административном суде решение запорожского суда.