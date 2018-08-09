Осужденного в оккупированном Крыму "украинского диверсанта" этапировали в Россию

Сейчас осужденный на восемь лет лишения свободы Геннадий Лимешко он находится в российском Краснодаре.

Осужденного в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы украинца Геннадия Лимешко этапировали в Россию.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка.

«Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. В настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов или оставить в Краснодарском крае», – отметил Наумлюк.

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Напомним, ФСБ России 12 августа 2017 года сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

10 мая 2018 года так называемый «Судакский городской суд» Крыма признал Лимешко виновным в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: «Ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.