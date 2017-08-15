Задержанный оккупантами в Крыму псевдотеррорист Лимешко был уволен из ВСУ из-за служебного несоответствия - Минобороны

Арестованный в Крыму украинец Геннадий Лимешко, которого ФСБ РФ обвиняет в подготовке диверсий на временно оккупированном полуострове, был уволен из Вооруженных сил Украины из-за служебного несоответствия.

Об этом сказал в комментарии УНИАН начальник отдела - заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

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Он заявил: «Это был, по предварительным данным, гражданин Украины, который с ноября 2016 по май 2017 года проходил службу в одном из подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В мае этого года он был уволен по статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» из-за служебного несоответствия данного бывшего военнослужащего».

Как отметил Венскович, в настоящее время этот человек "не имеет никакого отношения к Вооруженным силам Украины».

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и якобы намеревался осуществить «диверсии» на объектах инфраструктуры.

«Суд» оккупационных властей в Симферополе постановил арестовать его до 13 октября. «Киевским районным судом г. Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сроком на 02 месяца 00 суток, до 13 октября 2017 года", - говорится в сообщении подконтрольного России «суда».

В Службе безопасности Украины назвали очередной провокацией и фейком сообщение ФСБ о задержании «агента СБУ» в оккупированном Крыму.