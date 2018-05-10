В оккупированном Крыму «суд» приговорил украинца Лимешко к 8 годам лишения свободы

В августе 2017 года на оккупированном полуострове ФСБ РФ задержала Геннадия Лимешко, назвав его «агентом» СБУ и обвинив в подготовке диверсий.

Во временно оккупированном Крыму так называемый «Судакский городской суд» признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ».

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Об этом сообщает издание Крым.Реалии. Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: «Ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, которого они назвали «агентом СБУ» и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории Крыма.

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России «агентом СБУ» гражданин Украины Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».