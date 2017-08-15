Российские силовики заявили о задержании в оккупированном Крыму "агента СБУ" (видео)

Во временно оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, назвав его «агентом» СБУ и обвинив в подготовке «диверсий». Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы.

«Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым», - говорится в сообщении.

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Утверждается, что он, «в соответствии с заданием СБУ», должен был «привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак - Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии», «уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак - Рыбачье – Алушта», «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет», «поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье».

Сообщается, что 12 августа 2017 года Лимешко был задержан сотрудниками оккупационных органов службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет.

«У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)», - говорится в сообщении.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников украинского диверсанта», - добавили в ведомстве.

На данный момент Служба безопасности Украины проверяет эту информацию. Подробностей пока не сообщается.

Напомним, несколько дней назад в Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. До этого за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также были задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.