На могиле Януковича-младшего в оккупированном Крыму установили памятник

Над бюстом Януковича-младшего - большая арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друга своего".

В оккупированном РФ Севастополе на Братском военном кладбище появился большой надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.

Об этом сообщает "Крым. Реалии". На бюсте указаны даты рождения и смерти (16.07.1981 г. - 20.03.2015 г.) сына экс-президента и его имя - "Виктор Викторович Янукович". Над бюстом – большая арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друга своего". Территория вокруг памятника огорожена каменным забором, там установлена скамья и посажена сосна.

Читайте такжеСуд отказал в аресте "лесника Януковича"

По данным СМИ, Янукович-младший погиб на Байкале в марте 2015 года – автомобиль, в котором он находился, якобы провалился под лед. Тело на чартере доставили в Симферополь из Иркутской области, а затем перевезли в Севастополь. Журналисты сообщали, что Янукович присутствовал на похоронах сына.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появилось свежее фото Януковича в России.