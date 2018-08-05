"Сильно постарел": в сети появилось свежее фото Януковича в России

Янукович встретился со своим адвокатом Овсянниковым, который трижды за день срывал начало дебатов.

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным в России, после чего обнародовал свежую фотографию президента-беглеца.

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На своей странице в Facebook Овсянников рассказал, что в ходе разговора они согласовали позиции по делу о госизмене.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде", - подписал снимок адвокат.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил назначить другого бесплатного защитника взамен Виктора Овсянникова, который трижды за день срывал начало дебатов.

Как сообщал УНИАН, судебные прения по делу о госизмене Януковича должны были начаться еще 19 апреля, однако тогда его адвокаты привели свидетелей и суд продлил заслушивание свидетелей. Во второй раз и в третий раз прения были сорваны также стороной защиты 30 и 31 июля.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).