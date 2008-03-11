В украинских масс-медиа разворачивается антивенгерская кампания?

Венгры Закарпатья обеспокоены антивенгерскими выпадами в украинских масс-медиа.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Демократического союза венгров Украины, редактор газеты «Карпат Ігоз Со» Элемир КЕВСЕГИ, Президиум Демократического союза венгров Украины обеспокоенно констатирует, что в электронных и печатных средствах массовой информации Украины разворачивается антивенгерская кампания по поводу памятников на Верецком перевале и в Мукачевском замке, венгерских названий населенных пунктов, и даже национального флага, которая усиливается с каждым днем. Особенно вызывает обеспокоенность то, что сначала наблюдались только одиночные выпады, которые на сегодняшний день, к сожалению, приобрели системный характер.

По словам Э.КЕВСЕГИ, свидетельством этого является последнее заявление, подписанное отдельными профессорами Ужгородского национального университета, некоторыми депутатами областного и Ужгородского городского советов, руководителями общественных организаций, и даже представителем УПЦ КП, в котором “сделано беспрецедентное нападение на наше общество”. “Этот факт вызывает особенное возмущение в свете того, что эти выпады сделаны против венгерского общества Закарпатья, историческая родина которого первой в мире признала независимость Украины, которая все годы считает это государство своим приоритетним партнером, поддерживая отличные связи с Украиной в сфере экономики, торговли, культуры и тому подобное, которая первой из государств Европейского Союза обеспечила гражданам нашего государства безвизовый въезд с упрощенным режимом на территорию ЕС, руководители которой поддерживают беспрецедентные по международным меркам интенсивные связи с руководством Украины”, - отметил представитель Демократического союза венгров Украины.

Кроме того, Президиум ДСВУ заявил: “будучи венграми Украины, мы являемся неотъемлемой частью венгерской нации, но в то же время является равными, законопослушными гражданами, налогоплательщиками нашего государства, с надлежащими нам правами и обязанностями. Не хотим быть больше украинцев, россиян и представителей других национальностей, но не хотим быть и меньше их!”.

“Веками жили и живем в мире и согласии с представителями других наций, которые живут на нашей родине, поэтому не допустим, чтобы кто-либо из корыстных, политических соображений сеял раздор между нами, сталкивал нас друг с другом. Обращаемся к общественности Европы, Украины, Венгрии и Закарпатья с призывом осудить попытки, направленные на разжигание межэтнической вражды”, - отмечает президиум Демократического союза венгров Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта общественно-политические организации Закарпатья призывали Верховную Раду Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию деятельности сепаратистских организаций в регионе.

Заявление, в частности, подписали руководители областных организаций УНП, Народного руха Украины, Украинской республиканской партии "Собор", Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения "Свобода".

Авторы документа отметили шаги, которые постепенно осуществляются «под сепаратистскими лозунгами об автономии» с целью «отделить Закарпатье от Украины». В этом контексте они отмечают факт признания Закарпатским облсоветом на территории области отдельной национальности "русин", что является «абсурдным с научной точки зрения», и «попытки устанавливать на Закарпатье чужеземную, в частности, венгерскую, символику».

Так, таблички при въезде в венгерские и даже смешанные села края с двуязычными названиями (государственным и венгерским языками) заменяются на одноязычные – венгерские, а на зданиях органов местного самоуправления и отдельных государственных учреждениях рядом с государственными флагами Украины устанавливаются венгерские государственные флаги. В Мукачевському замке – памятнике истории и архитектуры национального значения – восстанавливается символ мадьярской династии Арпадовичей – степной орел-турул, поднятый на колонне высотой 33 метра.