Луценко: если УБОП будет дублировать уголовный розыск, это плохо кончится

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью не дублировать функций уголовного розыска, а более эффективно выполнять свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве, представляя личному составу ГУБОП МВД Украины нового начальника - Владимира БЕДРИКОВСКОГО, который одновременно является первым заместителем министра внутренних дел Украины.

«Я не сторонник ликвидации УБОП. Но если УБОП будет заниматься тем, чем должен заниматься уголовный розыск, для УБОП это закончится плачевно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он подчеркнул, что это подразделение должно не дублировать функции уголовного розыска, а выходить “на высшие, недоступные для обычных работников (МВД) схемы, которые формируют высокопоставленные должностные лица. Тогда он останется элитным подразделением”.

Подчеркивая главные задания, которые должен сегодня выполнять УБОП, Ю.ЛУЦЕНКО назвал: раскрытие преступных схем в земельных вопросах, растаможке автомобилей, незаконное возмещение НДС, теневое обращение спирта и табачных изделий.

«Нас интересует, кто организует эти преступные схемы. Нас интересует тело и мозг этого спрута», - отметил министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что за последние 2 месяца УБОП был тем подразделением, который совершал «полное наступление на преступность, поэтому именно УБОП сегодня на голову выше наступательного блока в МВД».

В то же время, обращаясь к В.БЕДРИКОВСКОМУ, Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что кадровые перестановки «будут минимальными», поскольку, по его словам, «их было достаточно за последние полтора месяца».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО дал полный простор для маневра В.БЕДРИКОВСКОМУ в вопросе формирования своих заместителей, а также при назначении начальников областных управлений УБОП. Относительно последних Ю.ЛУЦЕНКО заметил: «чтобы начальники областных управлений были проверены результатами работы», которые планируется подвести 25 мая на коллегии МВД.