Председателю СБУ вернули украденные кредитки и права

В одном из жилых домов в центре Киева было найдено портмоне с водительскими правами и кредитными карточками Ощадбанка, похищенное 8 марта в фитнес-центре одного из столичных гостиниц у вр.и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, личные вещи В.Наливайченко были найдены рядом с рабочим местом консьержа дома.

«В.НАЛИВАЙЧЕНКО уверен, что на похитителей повлияла широкая огласка в СМИ вокруг этого досадного инцидента», – отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Шевченковское районное управление милиции города Киева возбудило уголовное дело по факту кражи личных вещей у В.Наливайченко.

Раньше вр.и.о. головы СБУ подал заявление в милицию по факту кражи у него бумажника.

«У меня украли бумажник. Как гражданин Украины я подал заявление в милицию», – сказал журналистам В.Наливайченко.

Как писала газета "Комсомольская правда в Украине" в номере от 11 марта, у В.Наливайченко в столичной гостинице Hyatt Regency 8 марта украли бумажник, в котором было 400 долларов, две банковских карточки и водительские права.