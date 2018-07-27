В Хмельницком полиция проверила реакцию жителей на пьяных водителей (видео)

11:17, 27 июля 2018
Общество
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В центре Хмельницкого, где всегда полно прохожих, актер с бутылкой пива и хорошо сыгранными признаками алкогольного опьянения выходил из машины, общался с людьми и на их глазах садился за руль и ехал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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За два часа только один человек вызвал копов, чтобы те задержали пьяного водителя.

Полиция результатам эксперимента шокирована. Говорит, бдительность и неравнодушие граждан могла бы предотвратить немалое количество ДТП и спасти жизни.

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Теги: #полиция#Хмельницкий#пьяный за рулем#пьяный водитель