В Хмельницком полиция проверила реакцию жителей на пьяных водителей (видео)
11:17, 27 июля 2018Общество
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За два часа эксперимента только один человек вызвал копов, чтобы те задержали пьяного водителя.
Как хмельничане реагируют на пьяных водителей: эксперимент полиции
В центре Хмельницкого, где всегда полно прохожих, актер с бутылкой пива и хорошо сыгранными признаками алкогольного опьянения выходил из машины, общался с людьми и на их глазах садился за руль и ехал.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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За два часа только один человек вызвал копов, чтобы те задержали пьяного водителя.
Полиция результатам эксперимента шокирована. Говорит, бдительность и неравнодушие граждан могла бы предотвратить немалое количество ДТП и спасти жизни.
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