Третьяков: Уже в 2018 году внутренне перемещенные лица, которые воевали в АТО, получат жилье

Комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и лиц с инвалидностью, который возглавляет народный депутат Александр Третьяков, добился того, что уже в 2018 году внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в АТО, получат жилье от государства.

Об этом сообщает сайт Комитета. Как отмечается в сообщении, соответствующая бюджетная программа появилась в Государственном бюджете на 2018 год по инициативе и по настоянию профильного Комитета с начальной суммой расходов в 25 млн гривен. Ее необходимость была обусловлена ​​тем, что участники АТО из числа внутренне перемещенных лиц, которые по объективным причинам не могут вернуться в свои дома на оккупированной территории, не имели возможности на основании действующего законодательства становиться на квартирный учет для улучшения жилищных условий и получить жилье. Поэтому Комитет предложил соответствующие поправки к законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Одновременно, Комитет акцентировал внимание правительства на необходимость внесения изменений в Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с целью предоставления внутренне перемещенным лицам, принимавшим участие в АТО и признаным участниками боевых действий, права становиться на квартирный учет для улучшения жилищных условий. Такие изменения были внесены в апреле постановлением Кабмина.

В результате указанные лица начали становиться на квартирный учет, а государство получило возможность учитывать их для определения реальной потребности в средствах для обеспечения их жильем.

По состоянию на июль 2018 года дополнительная потребность составила 16,7 млн гривен. Согласно распоряжению Кабмина от 4 июля 2018 средства, предусмотренные на обеспечение жильем участников АТО-внутренне перемещенных лиц, признанных участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, был увеличен именно на эту сумму.

Теперь сумма расходов по соответствующей бюджетной программе на 2018 год составляет 41,7 млн гривен.