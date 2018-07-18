Третьяков: Уже в 2018 году внутренне перемещенные лица, которые воевали в АТО, получат жилье

12:08, 18 июля 2018
Общество
26 0
Актуально
false

Комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и лиц с инвалидностью, который возглавляет народный депутат Александр Третьяков, добился того, что уже в 2018 году внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в АТО, получат жилье от государства.

Об этом сообщает сайт Комитета. Как отмечается в сообщении, соответствующая бюджетная программа появилась в Государственном бюджете на 2018 год по инициативе и по настоянию профильного Комитета с начальной суммой расходов в 25 млн гривен. Ее необходимость была обусловлена ​​тем, что участники АТО из числа внутренне перемещенных лиц, которые по объективным причинам не могут вернуться в свои дома на оккупированной территории, не имели возможности на основании действующего законодательства становиться на квартирный учет для улучшения жилищных условий и получить жилье. Поэтому Комитет предложил соответствующие поправки к законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Одновременно, Комитет акцентировал внимание правительства на необходимость внесения изменений в Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с целью предоставления внутренне перемещенным лицам, принимавшим участие в АТО и признаным участниками боевых действий, права становиться на квартирный учет для улучшения жилищных условий. Такие изменения были внесены в апреле постановлением Кабмина.

В результате указанные лица начали становиться на квартирный учет, а государство получило возможность учитывать их для определения реальной потребности в средствах для обеспечения их жильем.

По состоянию на июль 2018 года дополнительная потребность составила 16,7 млн гривен. Согласно распоряжению Кабмина от 4 июля 2018 средства, предусмотренные на обеспечение жильем участников АТО-внутренне перемещенных лиц, признанных участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы, был увеличен именно на эту сумму.

Теперь сумма расходов по соответствующей бюджетной программе на 2018 год составляет 41,7 млн  гривен.

false

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter