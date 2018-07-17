Скандал с угрозами убийства от Пашинского: нардеп и его помощница рассказали свои версии случившегося

Пашинский заверяет, что никаких мотивов угрожать убийством Татьяне Блистив у "него не было". В свою очередь Блистив озвучила свою версию событий.

Обращение руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяны Блистив в правоохранительные органы об угрозах физической расправы в ее адрес со стороны народного депутата Украины и председателя этого комитета Сергея Пашинского "является местью и выбранной линией защиты".

Об этом написал Пашинский на своей странице в Facebook.

"Ее обращение в правоохранительные органы - не более, чем месть и выбранная линия защиты. Очевидно, что я готов участвовать в любых процессуальных действиях, предусмотренных законом", - отметил он.

По его словам, Блистив якобы причастна к присвоению сотен тысяч гривень из заработного фонда помощников народных депутатов.

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По утверждению председателя комитета, после того, как стало известно, что в отношении нее открыто уголовное производство за мошенничество с использованием служебного положения, он позвал ее и "предложил предоставить объяснения по поводу указанных фактов".

Также Пашинский заверяет, что никаких мотивов угрожать убийством у него "не было и быть не может".

Он сообщил, что Блистив проработала с ним более 12 лет, а также много лет она "руководила фактически всем комитетом, и была материально ответственным лицом".

В свою очередь Блистив озвучила иную версию развития событий.

Как пишет издание "Страна", по словам Блистив, дело обстояло так. 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

"У нашей семьи есть реальные основания опасаться осуществления этой угрозы как самим Пашинским, так и другими лицами, поскольку Пашинский С.В. мне сказал, что я еще не знаю, кто он такой и что у него для таких, как я, есть "специально обученные люди". Кроме того, Пашинский сообщил мне, что он очень богатый человек, а именно, что его состояние составляет 10% ВВП Украины, а я никто в этом мире", - написала Блистив.

"Считаю, что такая информация должна быть проверена компетентными органами Украины, поскольку со стороны Пашинского С.В. происходит постоянное злоупотребление властью и служебным положением. Также могу предположить, что Пашинский С.В. может быть причастен к преступлениям, которые инкриминируются Шепелеву А.А. (дело о причастности бывшего народного депутата Александра Шепелева к убийству банкира Сергея Кириченко - ред.)" , - добавила она.

Напомним, Пашинский известен своим скандальным характером и частым участием в подобных инцидентах.

Так, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Химикус заявил, что тот первым достал оружие. Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх и целился ему в грудь.

Также Пашинский был непосредственным учасником скандала, который разгорелся после публикации изданием "Новое время" материала о крупной схеме расхищения денег в "Укроборонпроме", к которой напрямую причастен нардеп.

Тогда главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч обвинил представителей Пашинского в угрозах "порвать" издание (в юридическом смысле), если не будет опубликована статья с опровержениями, нужная нардепу.

"Так тупо не угрожали даже при Януковиче", - заявил тогда Сыч.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины будет расследовать уголовное производство по заявлению руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяны Блистив об угрозах физической расправы в ее адрес со стороны народного депутата Украины и председателя этого комитета Сергея Пашинского.

Соответствующее заявление об угрозах она написала на имя Луценко, уголовное производство было зарегистрировано и передано по подследственности в СБУ.

Луценко сообщил, что в ходе расследования производства будут проведены все необходимые следственные действия.

При этом генпрокурор уточнил, что до завершения каникул в Верховной Раде Украины станет ясно, есть ли основания снимать депутатскую неприкосновенность с Пашинского.