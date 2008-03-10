УБОП обнаружил разворовывание имущества стратегического предприятия

Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Сумской области выявили хищение объектов недвижимости на государственном предприятии Шосткинский казенный завод «Звезда», которое постановлением правительства отнесено к перечню предприятий стратегического значения для экономики и безопасности государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, один из руководителей завода на протяжении 2006-2007 гг. осуществил списание и реализацию объектов недвижимости предприятия, чем нанес ущерб государству на сумму почти 3 млн. грн.

По материалам работников спецподразделения БОП Шосткинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) и ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы, незадолго до этого УБОПовцы выявили еще один факт противоправной деятельности одного из руководителей «Звезды»: вопреки соответствующим статьям Хозяйственного кодекса Украины, приказам Минпромполитики и Фонда государственного имущества Украины чиновник незаконно продал киевскому обществу с ограниченной ответственностью здание общежития № 5 в городе Шостка.

Прокуратурой Сумской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В марте 2008 года уголовные дела о миллионных злоупотреблениям на стратегическом заводе государства запланировано передать на рассмотрение в суд, сообщили в ГУБОП МВД.