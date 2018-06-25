ОБСЕ в Украине: в поиске безопасности

Членство Украины в ОБСЕ имеет длительную историю: мы стали членом этой организации еще в 1992 году, а 2013 году впервые стали ее председателем. За все это время Украина принимала участие в миссиях ОБСЕ в Грузии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Нагорном Карабахе…

В декабре прошлого года в Киеве состоялась «параллельная конференция» гражданского общества, которую, несмотря на председательство в ОБСЕ Украины, официальные представители украинской стороны оставили без внимания. Вероятно, это и предопределило отношения Украина-ОБСЕ в 2014 году. А представители Швейцарии, которая приняла от Украины эстафету председательства в 2014 году, уже тогда, де-факто, взяли на себя функцию руководства организацией.

Характерно, что важной составляющей системы ОБСЕ является активное взаимодействие с неправительственным сектором. Практически ни одно мероприятие во всех плоскостях функционирования организации не происходит без привлечения широкого круга негосударственных организаций, с которыми тесно контактируют все структуры ОБСЕ. Но, на протяжении года, ярких примеров такого взаимодействия в Украине не наблюдалось. Разве что, можно отметить системную работу Института внешней политики Украинской Академии наук.

В результате, сейчас отношение к деятельности ОБСЕ в Украине, равно как и к членству страны в этой организации, весьма неоднозначное. Причем, год председательства Швейцарии ситуацию если не усугубил, то и к реальным улучшениям не привел.

Швейцарские усилия в Украине

В 2014 году, во время председательства Швейцарии в ОБСЕ, Украина стала площадкой для применения организацией существующего опыта и наработок в сфере поиска возможностей урегулирования конфликтов. Теперь можно детальнее рассмотреть результаты проведенной работы.

Ввиду нейтрального статуса Швейцарии, которая исповедует европейские ценности, но, вместе с тем, формально действует вне границ правого поля ЕС и НАТО, председательство ее в ОБСЕ изначально виделось в необычном формате. Швейцарцам пришлось приложить максимум усилий для организации работы в более привычном для себя формате «ни победителей, ни побежденных».

В этой связи, несмотря на наличие в Украине Евромайдана, украинский вопрос не был первоочередным и не фигурировал среди возможных приоритетов, выделенных на то время руководящей стороной. Однако события в Украине развивались столь стремительно, что представителям Швейцарии пришлось использовать весь свой опыт в проведении мирных переговоров. А также привлекать собственный экспертный потенциал, дабы подтвердить или опровергнуть жизнеспособность ОБСЕ как эффективной организации.

В результате, к концу 2014 года, официальный Берн, несмотря на традиционную для швейцарцев позицию «ни вашим, ни нашим», однозначен в своем негативном отношении к аннексии Крыма. В ОБСЕ также подчеркивают активное участие Швейцарии в организации диалога между сторонами конфликта на востоке Украины и реализации мероприятий, направленных на становление мира.

Представители Швейцарии выделили три основных аспекта, которые, по их мнению, демонстрируют усилия, приложенные в рамках урегулирования противостояния. Во-первых, оказание содействия руководству Украины в налаживании диалога между сторонами конфликта. Во-вторых, начало двух новых полевых операций миссии. И, в-третьих, поддержка функционирования основных институтов ОБСЕ в нашей стране.

Ни вашим, ни нашим

Собственно, заявления швейцарской стороны однозначно продемонстрировали их позитивную оценку собственной деятельности. Тем временем, у граждан Украины эта деятельность, вернее, публичные шаги ОБСЕ, временами вызывали некоторое недоумение и ряд вопросов. Так, весной 2014 года, наблюдая за событиями Крыму и дальнейшей аннексией украинской территории Россией, Швейцария, на первых порах, всего лишь констатировала факт иностранного присутствия в Украине. Впрочем, этим она вызвала критику в свой адрес не только со стороны украинцев, но и со стороны более влиятельных стран-членов ОБСЕ. Последующий диалог представителей организации с населением Крыма также не имел практической реализации: в ОБСЕ не предоставляют внятных отчетов об обстановке на полуострове.

Что касается конфликта на востоке Украины, то первоначальное участие ОБСЕ в его разрешении было связано с подготовкой «дорожной карты», неких дальнейших действий украинской стороны, что, к сожалению, носило скорее декларативный характер. Одним из ключевых моментов этого документа стало предложение по проведению национальных круглых столов как площадки для встречи участников конфликта. Впрочем, проведение этих мероприятий в мае 2014 года, к разрешению проблемы не привело.

Позитивно было оценено, разве что, создание летом 2014 года трехсторонней контактной группы, куда вошли представители Украины, РФ и руководящего состава ОБСЕ, благодаря усилиям которой стал возможным доступ экспертов к месту крушения малазийского Боинга. Но, справедливости ради стоит отметить, что посреднический потенциал контактной группы не был использован в полной мере. Особенно в части, касающейся возможностей прекращения огня на условиях Минского меморандума и обмена пленными в сентябре 2014 года.

Как бы там ни было, в процессе урегулирования украинского кризиса швейцарское председательствование в ОБСЕ, в целом, сыграло позитивную роль. Но, к сожалению, для большинства стран-участниц организации кризис так и остался только украинским.

Украине следует активнее работать с гражданским сектором

Впрочем, в этом есть и вина Украины. Ограничившись на региональных конференциях Организации в Белграде, Вене, Душанбе и Тбилиси официальными представителями, Украина не представила свои неправительственные проекты, которые, под эгидой ОБСЕ, могли бы использовать эту платформу для противодействия России. В свою очередь, Москва, в отличие от Киева, активно использует этот инструмент в продвижении идей своей внешней политики.

Учитывая тот факт, что в 2015 году председателем ОБСЕ станет Сербия, которая, как известно, не относится к числу симпатизирующих Украине государств, целесообразно было бы развивать начатые Швейцарией проекты в сфере урегулирования украинского кризиса. Целесообразно было бы продолжить национальный диалог и заняться разработкой постконфликтного восстановления, используя при этом возможности и потенциал неправительственных организаций. Это особенно актуально, учитывая, что общественное движение в Украине, на сегодняшний день, как никогда активно. Было бы, как минимум, странно не воспользоваться таким шансом.

Автор: Александра Засморжук, Евгений Матюшенко