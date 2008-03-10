В Винницкой области - 6 семейных детдомов и 39 приемных семей

В Винницкой области в этом году будут созданы три детских дома семейного типа и 25 приемных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на областном семинаре-совещании с участием начальников районных служб по делам детей Винницкой области сообщила начальник службы по делам детей Винницкой облгосадминистрации Татьяна ДОРОШ.

По ее словам, в этом году уже создана одна приемная семья, в которую устроены 2 детей, 6 семей прошли обучение в областном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, сейчас осуществляется подбор детей для устройства их в заведения семейных форм воспитания.

В 2007 году Винницкой области усыновлены 57 детей (гражданами Украины - 41 ребенок, иностранными гражданами – 16 детей). На централизованном учете для усыновления находится 620 детей, в 2007 году на такой учет поставлены 235 детей. Сформирована база потенциальных кандидатов в усыновители, которая насчитывает 49 супружеских пар. За последний год их количество выросло на 23 пары.

По состоянием на 1 января 2008 года в области проживают 3185 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Количество детей на попечении и опеке составляет 2090 человек (65,6% от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки). Из общего количества таких детей 1235 проживают в семьях опекунов (попечителей), 855 - в заведениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В настоящее время в области действуют 6 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 34 ребенка, и 39 приемных семей, в которых воспитываются 66 детей.