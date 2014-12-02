Старшеклассники Харьковщины с 2015 года будут выезжать на военную подготовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующее решение было принято в связи с тем, что в харьковских школах на данный момент недостаточная материально-техническая база для проведения практических занятий по военному делу.

В облгосадминистрации подчеркнули, что выездные занятия по военно-патриотическому воспитанию будут проводить сотрудники высших военных учебных заведений - Харьковского университета воздушных сил им. И. Кожедуба, Гвардейского ордена Красной Звезды факультета военной подготовки им. Верховной Рады Украины НТУ «ХПИ», Национальной академии Национальной Гвардии Украины, задействовав учебно-методические базы воинских частей, соответствующие кафедры вузов, военных комиссариатов, оборонно-спортивных, военно-оздоровительных лагерей.

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На организацию и проведение выездных занятий по военно-патриотическому воспитанию для школьников в областном бюджете на 2015 год планируется предусмотреть 33 тыс. грн, в 2016 г. - 34 тыс. грн, в 2017 г. - 33 тыс. грн.

Справка УНИАН. В школах Харьковской области с нового 2014/2015 учебного года предмет «Защита Отчизны» для учащихся 10-11 классов будет преподаваться два разы в неделю. Раньше этот урок проводился в среднем полчаса в неделю. Предмет преподавался по трем направлениям: основы военного дела и военно-патриотическое воспитание; основы предупреждения чрезвычайных ситуаций; основы медицинских знаний, оказания первой помощи.