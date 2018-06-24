На линии соприкосновения задержали грузовик с картинами стоимостью более 3,5 миллиона гривень (фото)

20:12, 24 июня 2018
Общество
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В поле зрения правоохранителей попал автомобиль "Газель" / фото facebook.com/pressjfo.news

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Об этом сообщает пресс-центр командования Объединенных сил в Facebook.

В поле зрения правоохранителей попал автомобиль "ГАЗель".

"При осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Василия Кикинёва в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Стоимость картин составляет свыше 3,5 млн грн / фото facebook.com/pressjfo.news

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники задержали мужчину на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области с запрещенной в Украине «георгиевской лентой» и печатной продукцией террористической группировки «ДНР».

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Теги: #Донбасс#КПВВ#линия соприкосновения