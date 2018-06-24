На линии соприкосновения задержали грузовик с картинами стоимостью более 3,5 миллиона гривень (фото)

На КПВВ «Новотроицкое» во время осмотра автомобиля были выявлены полотна художника Василия Кикинёва.

На КПВВ «Новотроицкое» правоохранители пресекли попытку перевозки через линию соприкосновения 210 картин стоимостью более 3,5 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-центр командования Объединенных сил в Facebook.

В поле зрения правоохранителей попал автомобиль "ГАЗель".

"При осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Василия Кикинёва в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники задержали мужчину на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области с запрещенной в Украине «георгиевской лентой» и печатной продукцией террористической группировки «ДНР».