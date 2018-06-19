Летнее солнцестояние-2018: история, традиции, приметы

21 июня - самый длинный день в 2018 году, его называют днем летнего солнцестояния.

Летнее солнцестояние или летнее равноденствие - это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще называют солнцеворотом.

В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние происходит 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии (день зимнего солнцестояния)

В 2018 году в Украине оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты

Этот праздник имеет множество названий в народе. Ивана Купала, Иван-травник, Ярилин день, Сонцекрес, Духов день, Праздник Росы - это все названия дня летнего солнцестояния в разные времена у разных народов. А в некоторых странах, например в Финляндии и Швеции, день летнего солнцестояния даже является выходным днем и национальным праздником. C принятием христианства языческий праздник Купалы не исчез из славянской культуры, а преобразился в день Иоанна Крестителя, который по старому стилю приходился на 24 июня. Но после перехода на григорианский календарь, день Иоанна Крестителя сместился на 7 июля.

Сегодня в Украине празднование Ивана Купала не совпадает с днем летнего солнцестояния.

День летнего солнцестояния: традиции праздника

Праздник летнего солнцестояния — языческий и зороастрийский праздник, самая короткая ночь в году. Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению, когда язычники начали отмечать день солнцестояния. Известно лишь, что это было задолго до нашей эры.

Много лет тому назад день летнего солнцестояния имел огромное значение для наших предков, подчинявшихся природным циклам. Во времена язычников солнце обладало божественной властью над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы.

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян праздник известен как Иван Купала, у финнов и ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго.

С летним солнцестоянием связано много поверий, которые до сих пор по праву достойны нашего внимания, ведь в день летнего солнцестояния происходит мощный всплеск энергий добра, любви и благополучия. Считается, что в день летнего солнцестояния все магические ритуалы, обряды и заговоры имеют особую силу.

В день летнего солнцестояния отмечали праздник середины лета, которое называли Лета. В этот день прыгали через костер, пели песни и просто веселились.

В древности в этот день проводили ритуалы с участием огня и воды. Например, считалось, что купание в водоемах очищает душу.

Также и пламя имело свойства очищения: матери сжигали сорочки больных детей. По поверью, вместе с одеждой горела и болезнь.

Предки имели традицию в день летнего солнцеворота встретить рассвет, предки были убеждены, что это дает силы и здоровье на весь год и бережет от неприятностей.

День летнего солнцестояния считали удачным днем для свадьбы. Однако сейчас свадьбы в этот недь не празднуют, ведь 21 июня приходится на пост.

Приметы на день летнего солнцестояния

В этот день узнавали, каким будет урожай и погода летом.

Если гроза 22 июня — будет плохая сборка сена

Если роса с утра — будет хороший урожай.

В этот день начинали прополку. Считалось, что если в день летнего солнцестояния не начать полоть огород, то урожай будет скудным.

Если в этот день будет гром греметь, то ждите ненастья затяжного.

Хорошо, если в этот день вы попаритесь в бане. Веник соберите именно в этот день. Так вы сможете «выбить» из себя все дурные мысли и болезни. Тело и разум очистятся.

Придать силы на весь год, а также получить сильный оберег поможет утренний рассвет, встреченный вами в одиночестве или в кругу близких людей.

Загадайте своё заветное желание и в этот день перелезьте через двенадцать любых заборов.

Если небо будет звёздным, то этим летом ждите большого урожая грибов.

Все несчастья и беды обойдут дом стороной, если на пороге повесить букет из цветов Иван-да-Марьи.

Вода, которую набрали утром 21 июня, считается целебной. Воду набирали из колодцев и родников, умывались ею в этот же день и пили А вот дождь в этот день не предвещал ничего хорошего. Вечером все шли прыгать через костёр, что сулило богатый урожай и достаток семье. Дождь и мокрая трава мешали разжечь костры и выполнить все обряды.

Вообще плохая погода говорила о том, что следует ждать неудачного года.

А вот о людях, которые родились в этот день, ходило двоякое мнение. С одной стороны, их считали очень счастливыми, потому как всю жизнь им покровительствовало Солнце, а с другой – говорили, что эти люди могли сглазить кого угодно.