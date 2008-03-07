Президент поздравил украинских женщин с праздником 8 Марта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинских женщин с праздником 8 Марта.

В приветствии, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства, отмечается: “Я приветствую вас с праздником весны, с праздником женской красоты, которая сегодня расцветает в Украине. В моем сердце - самые нежные чувства к вам. В сердцах миллионов украинских мужчин - очарованность вами, преданность вам и благодарность за вашу любовь”.

Президент желает женщинам “счастья, любви и настоящей, такой необходимой уверенности, что в нашей жизни, в наших отношениях, в наших семьях все будет в порядке. Все что, мы делаем, - делаем для вас. И этот день, и День матери в мае, и, вероятно, каждый лучший наш день посвящаем вам. Любим вас, уважаем вас и благодарим вас - наших матерей, наших жен, любимых и подруг, наших дочек - всех важнейших женщин в нашей жизни”.

“Весна - в Украине. Приветствую вас с весной, - идет речь в приветствии В.ЮЩЕНКО. - Крепкого вам здоровья, наполнения всех ваших желаний и мечт, вдохновения, доброго юмора и такой же большой мудрости, которая оберегает нас всех. С праздником любви и надежды я приветствую вас, самые очаровательные, наилучшие в мире украинские женщины!”.