Украинский художник возмутил Россию "кровавыми" постерами к ЧМ-2018 (фотогалерея)
Украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, показав жестокую и кровавую сущность режима в этой стране. Они стали хитом в соцсетях и СМИ и вызвали возмущение в России.
"Хотите поехать на Чемпионат мира по футболу в России? Пожалуйста, поймите, что вы спонсируете войну, преступления, военные преступления и террор", - на английском обратилось к аудитории Телевидение Торонто, опубликовав постеры.
Один из постеров продемострировали на телеканале "Россия", критикуя Украину.
Ермоленко известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО (в частности, «Укроп»), и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины «United Colours of Ukraine».
Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.