Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике (видео)

Lufthansa выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку, но в результате пришлось удалять ролик и извиняться.

Немецкая компания Lufthansa удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик к ЧМ-2018 в РФ после того, как на видео узнали Украину.

Как передает Европейская правда, авиакомпания подтвердила факт съемки в украинской столице и извинилась. В Lufthansa подчеркнули, что видео снимали в Украине "по логистическим соображениям", и это является привычной практикой для рекламных роликов. Но оказалось, что это "задевает чувства отдельных пользователей", и вся работа пошла насмарку.

Пользователи соцсетей опознали на кадрах видео, опубликованного концерном Lufthansa, киевский район Русановка. Еще один ролик снят на фоне одной из киевских церквей.

Ранее немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил со ссылкой на участников создания рекламы, что Lufthansa выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку. "Вся абсурдность отношения Германии к России и к Украине в одном рекламном клипе", - написал журналист.

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"Вы только вдумайтесь: видео для немецкого зрителя, агитирует, в частности, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз совсем не открыта миру! Это какое-то безумие", - отметил Райтшустер.

Как сообщал УНИАН, ранее баннеры "Газпрома" не смогли убрать из киевских стадионов "Динамо" и "Олимпийского" во время финала Лиги Чемпионов из-за того, что компания является официальным спонсором УЕФА.