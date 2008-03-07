Курс доллара по отношению к евро достиг нового исторического минимума

Курс доллара по отношению к единой европейской валюте сегодня достиг нового исторического минимума, преодолев отметку в 1,54 долл./евро. Инвесторы по-прежнему ожидают рецессии американской экономики и дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что продолжает оказывать негативное влияние на курс доллара.

Дополнительным ударом для доллара стало сохранение учетных ставок Европейского центробанка и Банка Англии, о котором было объявлено накануне. В ходе торгов в электронной системе EBS курс доллара по отношению к евро достигал значения в 1,5405 долл./евро, передает Reuters.

РБК