Курс доллара по отношению к евро достиг нового исторического минимума
09:25, 07 марта 2008Общество
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Преодолена отметка в 1,54 долл./евро
Курс доллара по отношению к единой европейской валюте сегодня достиг нового исторического минимума, преодолев отметку в 1,54 долл./евро. Инвесторы по-прежнему ожидают рецессии американской экономики и дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что продолжает оказывать негативное влияние на курс доллара.
Дополнительным ударом для доллара стало сохранение учетных ставок Европейского центробанка и Банка Англии, о котором было объявлено накануне. В ходе торгов в электронной системе EBS курс доллара по отношению к евро достигал значения в 1,5405 долл./евро, передает Reuters.
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