В МИД в очередной раз требуют от России освободить Сущенко

В ведомстве подчеркнули политическую мотивированность дела против журналиста.

В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз требуют от Российской Федерации освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«В очередной раз подчеркиваем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

Сегодня, 28 мая, обвинение попросило суд приговорить Сущенко к 14 годам лишения свободы. Приговор украинскому журналисту суд вынесет 4 июня.