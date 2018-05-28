Сущенко может получить в России 14 лет - адвокат

Адвокат предполагает, что приговор может появиться уже в середине июня.

Сторона обвинения попросила Московский городской суд приговорить украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, к 14 годам тюрьмы.

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Об этом на своей странице в Twitter написал его адвокат Марк Фейгин.

"Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", – написал он.

Сегодня в Мосгорсуде проходят прения сторон по этому делу. По словам Фейгина, приговор может появиться в середине июня.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката.