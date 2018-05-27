Погром и столкновения на Лесной: количество задержанных возросло до 34 человек

Ранее сообщалось о 10 задержанных.

По состоянию на 14:00 число задержанных в результате погрома и дальнейших столкновений с полицией на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве возросло до 34 человек.

Читайте такжеВ Черкассах ультрас подрались с полицией на футбольном матче: задержаны 26 человек (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра столичной полиции.

"В целом к управлению полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 задержанных.

Как сообщал УНИАН, сегодня 27 мая в Киеве на рынке возле метро "Лесная" возник конфликт, в результате которого пострадало трое правоохранителей.

Согласно информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который вчера избил военного пенсионера и был задержан, а также устроили потасовку с полицейскими, в частности, бросали камни.