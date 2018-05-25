Кабмин предложил Раде разрешить женщинам работать в шахтах

Целью законопроекта является необходимость приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№8406), которым, в частности, предполагается разрешить женщинам работать в шахтах. Соответствующий проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 24 мая.

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«В связи с проведением процедурных действий по денонсации Конвенции № 45 разработан проект акта, которым предусматривается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, исключив статью 174 «Работы, на которых запрещается применение женщин», а также в закон Украины «Об охране труда», исключив часть первую статьи 10 «Охрана труда женщин», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что целью проекта закона является необходимость приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза в части устранения гендерных ограничений для женщин в отношении их работы с вредными и тяжелыми условиями труда и на подземных работах.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН заявил, что установление гендерного равенства может увеличить мировой ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году.