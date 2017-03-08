Установление гендерного равенства может увеличить мировой ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году - генсек ООН

Об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного женского дня.

«Исторически неравное положение мужчин и женщин, которое усиливается растущим неравенством в обществах, странах и между ними, приводит к усилению дискриминации в отношении женщин и девушек. Во всем мире злоупотребление традициями, культурными ценностями и основами религий приводит к ущемлению прав женщин, закреплению сексизма и защите женоненавистнических практик», - напомнил генсек ООН.

Читайте такжеВ Киеве прошел марш за права женщин (фоторепортаж)

По его словам, юридические права женщин, которые никогда не были равными с мужчинами ни на одном из континентов, нарушаются еще больше. Несмотря на определенный прогресс, руководящие должности, как и ранее, повсюду занимают мужчины, а экономический и гендерный разрыв увеличивается из-за устаревших представлений и укоренения мужского шовинизма.

Гутерриш призвал мировое сообщество изменить это путем расширения прав и возможностей женщин на всех уровнях, предоставить им возможность быть услышанными, контролировать свои жизни.

«Лишение прав женщин и девушек является ошибочным; оно имеет серьезные социальные и экономические последствия, которые отбрасывают нас назад в прошлое. Гендерное равенство способствует преобразованию, которое крайне необходимо для полноценного функционирования общин, обществ и экономик», - отметил он.

По данным генсека, в результате сокращения гендерного разрыва в сфере занятости мировой ВВП может дополнительно возрасти на 12 трлн долл. США до 2025 года.

Гендерное равенство занимает ключевое место в повестке дня устойчивого развития до 2030 года - глобальном плане, согласованном лидерами всех стран для решения стоящих перед нами проблем. Пятая цель устойчивого развития содержит конкретный призыв обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек, что является центральной для достижения всех 17-ти Целей устойчивого развития, напомнил Гутерриш.

Он также пообещал расширять участие женщин в работе ООН по поддержанию мира и безопасности.

Также генсек ввел «дорожную карту» с целевыми показателями достижения гендерного равенства в рамках всей системы организации.