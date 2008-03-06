Милиционер требовал взятку за вымышленное преступление

Прокуратурой Крыма возбуждено уголовное дело против сотрудника Киевского райотдела милиции Симферополя, задержанного при получении пяти тысяч гривен взятки - части от 5 тысяч долларов США, которые он требовал от матери несовершеннолетнего за непривлечение ее ребенка к ответственности за вымышленное преступление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крымской автономии.

"Пять тысяч американских долларов милиционер требовал у женщины за непривлечение ее ребенка к ответственности за вымышленное преступление, заявлений о котором и никаких материалов страж порядка не имел", - идет речь в сообщении прокуратуры.

Действия сотрудника органов внутренних дел квалифицированы по ч. 3 ст. 364 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением и мошенничество. Выясняются все обстоятельства преступления.

Напомним, в прошлом году органами прокуратуры Крыма было возбуждено 19 уголовных дел относительно работников милиции, разоблаченных в совершении преступлений.