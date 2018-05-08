Суд разрешил активистам ОУН патрулировать центр Киева 9 мая

На странице ОУН в Facebook активистов призвали не бить граждан за запрещенную символику.

Окуружний административный суд города Киева разрешил общественной организации «Добровольчий рух ОУН» осуществлять патрулирование центра Киева 9 мая.

Об этом сообщается на странице "Добровольчого руху ОУН" у Facebook. Публикация сопровождается скан-копией соответствующего судебного решения.

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«Друзья, мы выиграли суд у ватницы и колаборантки Бережной (директор ОО «Институт правовой политики и социальной защиты Елена Бережная – ред.). Бережная подавала иск в суд, требуя запретить Добровольческому Движению ОУН патрулировать завтра, 9.05.2018, центр Киева с целью выявления антиукраинского элемента. Суд отклонил иск Бережной, плюс постановил, чтобы ватница возместила 1200 грн. судебных расходов», – указано в сообщении.

Отмечается, что завтра в девять утра активисты ОУН должны собраться возле станции метро "Арсенальная" и начать патрулирование.

«Новая полиция обещает также задерживать всех, кто придет с символикой запрещенной законом. Итак, увидели ватника с колорадской лентой — позвали полицейских, пусть задерживают, отнимают символику, составляют протокол. То есть, не заливайте баллонами, не бейте палками, пусть занимается полиция», - подытоживается в сообщении.

Ранее экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, назвал несколько городов, где завтра с наибольшей вероятностью могут произойти массовые беспорядки.

Так, 9 мая в Киеве, Днепропетровске, Херсоне, Сумах, Одессе, Полтаве, Кривом Рогу, Кропивницкого, Кременчуге, Харькове, Черкассах, Николаеве и Мариуполе предположительно пройдут марши "Бессмертного полка".

"Самыми опасными городами в этот день могут быть Днепр, Одесса и Харьков. В Киеве, я думаю, все пройдет без проблем, потому что в столице традиционно силы сбалансированы", - прогнозирует Ступак.