9 мая в Украине: названы города, где могут произойти массовые стычки

16:13, 08 мая 2018
Общество
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В нескольких городах Украины могут 9 мая произойти беспорядки / фото УНИАН

Предположительно, 9 мая в Киеве, Днепре, Херсоне, Сумах, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Кропивницком, Кременчуге, Харькове, Черкассах, Николаеве и Мариуполе пройдут марши "Бессмертного полка". Об этом сообщает "Апостроф".

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"Самыми опасными городами в этот день могут быть Днепр, Одесса и Харьков. В Киеве, я думаю, все пройдет без проблем, потому как в столице традиционно силы сбалансированы", - прогнозирует Ступак.

При этом у него есть опасения, что правоохранители могут потерять контроль над ситуацией в случае серьезного происшествия.

"Я думаю, силовики справятся. У правоохранителей уже есть подобный опыт. Но тут важно понимать следующее: если из-за поребрика не будет четкой установки дестабилизировать ситуацию, а задача просто поиграть мускулами, то наши силовики справятся. Но если будет прямое указание, например, на теракт, то, к сожалению, думаю, могут быть проблемы, и правоохранители не справятся", - говорит Ступак.

Как сообщал УНИАН, СБУ заблокировала в соцсетях сообщества, в которых предлагали деньги за провокации на 9 мая.

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Теги: #Украина#9 мая#День Победы#беспорядки