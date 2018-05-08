Дело экс-министра Ставицкого о завладении "Межигорьем" направлено в суд

Сегодня прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины, экс-председателя правления НАК «Надра Украины» Эдуарда Ставицкого, которому инкриминируется завладение в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем объектами комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» стоимостью 540 млн грн.

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Как говорится на странице пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook, фигурантами дела являются также частный нотариус Киевского городского нотариального округа и директор ООО «Танталит».

«Что касается других лиц, подозреваемых по данному уголовному производству, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно Януковича В.Ф. и Януковича А.В., продолжается рассмотрение судом ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования», - сообщила Сарган.

По данным следствия, в 2007 году соучастники преступления завладели указанным имуществом на сумму 540,092 млн грн с помощью принятия отдельных нормативно-правовых актов об изъятии указанных государственных объектов из управления Государственного управления делами, их передачи в уставный капитал НАК «Надра Украины» и исключения из перечня объектов, не подлежащих отчуждению.

Впоследствии были внесены изменения в устав НАК «Надра Украины», которые якобы предоставляли возможность НАК самостоятельно решать вопрос об отчуждении госимущества.

В результате 25 сентября 2007 года состоялась мена имущества комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» под видом равноценного на имущество ООО «Мединвсеттрейд» стоимостью 33,985 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с декабря 2012 года по февраль 2014 года в правительстве Николая Азарова.

Его подозревают в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск через Интерпол.

В апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ относительно вручения уведомления о подозрении Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.

6 мая 2016 года некоторые СМИ распространили информацию о задержании Ставицкого в Израиле. Сам экс-министр опроверг это сообщение и назвал его фейком.

3 августа начальник Главного управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что 12 июля Минюст Израиля получил запрос на экстрадицию Ставицкого. По словам Горбатюка, положительное решение вопроса зависит от противоположной стороны.

11 января 2018 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала сообщение об окончании досудебного расследования и открытии материалов уголовного дела в отношении Ставицкого.