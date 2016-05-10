Журналисты рассказали, где поселились чиновники-беглецы времен Януковича - СМИ

Крым избрали экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева и экс-нардеп, автор "диктаторских законов" Владимир Олейник. По информации издания Богатырева живет в Форосе, а Олейник – в Ялте. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет ТСН.

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Насчет экс-премьера Николая Азарова, несмотря на то, что недавно в СМИ публиковались фото его дома в Подмосковье, по данным собеседников издания, бывший глава правительства поселился в Гурзуфе.

Экс-нардеп от "Партии регионов" Вадим Колесниченко занимается политической деятельностью в Севастополе. С января текущего года Колесниченко возглавляет Крымский футбольный союз, а в апреле его назначили представителем губернатора Севастополя в "законодательном собрании". Также сообщается, что 9 мая Колесниченко организовывал акцию "Георгиевская лента".

Кроме того, по данным источников, санкции США и ЕС не помешали поехать экс-министрам Табачнику и Эдуарду Ставицкому в Израиль. Экс-глава Минэнерго опроверг слухи о его якобы аресте в аэропорту.

Собеседники издания рассказали, что экс-глава НБУ Игорь Соркин, который ранее стал преемником преемником еще одного фигуранта санкционным спискам – Сергея Арбузова – якобы живет в Армении и ведет там ресторанный бизнес. Как было известно ранее, Арбузов живет в Москве и занимается научной деятельностью.

В свою очередь экс-министр обороны Михаил Ежель, которого год назад уволили с должности посла Украины в Беларуси, ныне проживает именно в Беларуси – получил там вид на жительство, поселился в микрорайоне Дрозды в Минске, сообщают журналисты. В Украине против него открыто свыше 50 уголовных дел - за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии. С марта 2016 года Ежель объявлен в розыск.

Еще один бывший министр обороны – Павел Лебедев, которого также разыскивает военная прокуратура, поселился в оккупированном Крыму. Ранее его заметили в Кремле на собрании по случаю аннексии Крыма. Сейчас, как сообщают источники, он возглавляет общественную организацию "Мы – Севастопольцы" и является заместителем президента российского союза промышленников в Севастополе.

Как известно, четвертый президент Украины Виктор Янукович после выезда поселился в Ростове-на-Дону. Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано расследование Transparency International о том, что Янукович и Азаров получили российское гражданство, чтобы быть под защитой РФ.