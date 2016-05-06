Генпрокуратура направит в Израиль документы на экстрадицию Ставицкого по новой фамилии

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"В Израиль направлены документы о том, чтобы они нам подтвердили его пребывание и смену фамилии, в настоящее время ответа не получили. Ставицкий объявлен в международный розыск, и у Израиля есть все основания для того, чтобы выполнять это решение и арестовать его. К сожалению, это не делается. Но с учетом интервью Ставицкого, где он подтвердил смену фамилии, мы можем использовать это как доказательство и направлять документы на его экстрадицию по новой фамилии. Будем надеяться на реакцию правоохранительных органов Израиля по этому поводу как можно быстрее", - сказал Горбатюк.

По поводу обнародованной депутатом от БПП Сергеем Лещенко информации о том, что Соломенский райсуд Киева собирается закрыть дело против Ставицкого, Горбатюк думает, что это очередные нарушения со стороны судебной власти.

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"Есть поданное обращение адвокатов Ставицкого в суд обязать ГПУ закрыть уголовное производство в отношении него. Но эти жалобы должны рассматриваться Печерским судом, так как именно на территории Печерского района находится ГПУ. Однако судьи Соломенского суда приняли жалобу, несмотря на возражения прокурора о том, что нарушаются правила подсудности, и назначали к рассмотрению. Конечно, с учетом таких нарушений закона есть подозрения, что решение может быть принято незаконно. Надеемся, что здравый смысл выиграет и такие решения приниматься не будут, но подозрения есть", - сказал Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о задержании в Израиле экс-министра правительства Николая Азарова. Сам Ставицкий опроверг это сообщение и назвал его фейком.

"Это просто фейковая информация (задержание и обыски в доме). Я считаю, что то, что происходит в последние недели с моей семьей и со мной, - просто давление с целью шантажа, а также использование моего так называемого дела в корыстных интересах лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора", - сказал он.

Ставицкий подозревается в Украине в присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью.

24 марта 2014 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.