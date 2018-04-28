Вдова убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова заявляет об угрозах из России

При этом Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы.

Вдова экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова периодически получает угрозы из России.

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«Они периодически (поступают – ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу – весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немножко спокойнее – меньше, но все равно идут», – сказала она в интервью радио Свобода.

Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы. По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения. Кроме того, были сообщения от людей из его окружения. «Пока я не заблокировала всех, кто выходил со мной на контакт от него – да, они там писали мне», – добавила она.

По словам Максаковой, она имеет разрешение на проживание в Украине и в посольство России обращаться не собирается.

«Я имею постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине. И через 3 или 4 года это предоставляет возможность получить гражданство Украины», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от ранений.

За полтора месяца до этого, 5 февраля, Следственный комитет России официально объявил Вороненкова в розыск. Его обвиняли в мошенничестве.

В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований со стороны ФСБ России, Вороненков поехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В октябре прошлого года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следователи знают имена участников и организаторов убийства Дениса Вороненкова. По его словам, убийство было совершено по заказу Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа вдовы Вороненкова, Марии Максаковой.