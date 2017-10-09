Максакова считает, что у ее бывшего мужа не было достаточно оснований для убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что у ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина не было достаточно оснований для убийства Вороненкова, передает "112 Украина".

"Что касается Тюрина и его личного мотива. Он у него был, но недостаточный для того, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь, любую, и, безусловно, Денис, которому он не то что в подметки не годился, а который с ним разговаривать не хотел... Так, изредка, по поводу детей. Естественно, он его бесил до крайней жути. Этого отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Он просто ему был дискомфортен, но он бы ничего не стал предпринимать", - сказала она.

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Максакова также заявила, что знала о результатах расследования убийства ее мужа еще 4 месяца назад.

"Сегодняшняя пресс-конференция не стала для меня сюрпризом. Я с этой адской информацией для себя живу уже последние 4 месяца. Я считаю, что украинское следствие продемонстрировало просто выдающиеся результаты, потому что остается только гадать, сколько усилий предпринималось преступниками, чтобы замести следы или помешать следствию, а может, даже пойти на какие-то дополнительные ухищрения", - добавила она.

Напомним, 9 октября глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.