Cуд по страшному ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda привезли под конвоем, ему на заседании стало плохо (фото)

Во время заседания суда по страшной аварии в Кривом Роге водителю Mazda стало плохо, с ним работают медики.

20 апреля водителя Mazda, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, доставили в суд в сопровождении конвоя и полиции особого назначения. Ему должны избрать меру пресечения.

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Заседание несколько раз переносили из-за состояния здоровья пенсионера. Его после аварии госпитализировали с обострением онкозаболевания, передает "Первый городской".

19 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что врачи разрешили доставить мужчину в суд, но под их присмотром.

В Кривом Роге началось заседание суда по ДТП. Во время него водителю Mazda стало плохо. С ним работают медики, передает местный сайт 34.ua.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.