В Днепродзержинске милиция задержала школьника, жестоко убившего двух женщин (фото)

20:39, 11 ноября 2014
Общество
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При попытке задержания он пытался скрыться, но был задержан сотрудниками милиции, при этом оказал сопротивление.

У подростка нашли нож

На момент задержания у подозреваемого в кармане был обнаружен нож, сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, одну из своих жертв злоумышленник убил 30 октября 2014 года в 13:00 на улице Коммунальная. Там был обнаружен труп 66-летней женщины со следами насильственной смерти. Злоумышленник нанес потерпевшей 9 ножевых ранений в шею, грудную клетку и спину, от которых она скончалась на месте. 8 ноября в переулке Промышленном было обнаружено тело 42-летней женщины с 5 ножевыми ранениями.

Читайте такжеВ столице будут судить преступника, который сделал смертельную инъекцию киевлянину в метроДля раскрытия этих двух убийств был задействован весь личный состав Днепродзержинского гарнизона милиции. Сотрудники милиции тщательно осмотрели район «Пески», отработали ранее судимых и лиц, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Было рассмотрено несколько версий, среди которых такие, что подозреваемый, возможно, душевнобольной, что это убийство из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений.

МВС

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