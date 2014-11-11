В Днепродзержинске милиция задержала школьника, жестоко убившего двух женщин (фото)

На момент задержания у подозреваемого в кармане был обнаружен нож, сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, одну из своих жертв злоумышленник убил 30 октября 2014 года в 13:00 на улице Коммунальная. Там был обнаружен труп 66-летней женщины со следами насильственной смерти. Злоумышленник нанес потерпевшей 9 ножевых ранений в шею, грудную клетку и спину, от которых она скончалась на месте. 8 ноября в переулке Промышленном было обнаружено тело 42-летней женщины с 5 ножевыми ранениями.

Читайте такжеВ столице будут судить преступника, который сделал смертельную инъекцию киевлянину в метроДля раскрытия этих двух убийств был задействован весь личный состав Днепродзержинского гарнизона милиции. Сотрудники милиции тщательно осмотрели район «Пески», отработали ранее судимых и лиц, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере. Было рассмотрено несколько версий, среди которых такие, что подозреваемый, возможно, душевнобольной, что это убийство из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений.