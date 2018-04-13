В центре Киева закрывается ресторан McDonald’s

15:45, 13 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает RAU.

Как уточнили в McDonald’s Украина, закрытие ресторана произошло из-за окончания срока действия арендного соглашения. При этом компании и собственнику помещения не удалось договориться о пролонгации договора аренды на приемлемых для MсDonald’s условиях.

Это первый случай закрытия MсDonald’s в Украине, не считая событий 2014 года, когда компании пришлось прекратить работу заведений в Крыму и на востоке Украины. Тогда сеть лишилась восьми ресторанов: трех - в аннексированном Россией Крыму и пяти - в зоне проведения АТО и на временно оккупированных территориях.

С тех пор украинская сеть международной компании постоянно росла и к началу 2018 года объединяла 83 ресторана.

Как сообщал УНИАН, в украинском MсDonald’s впервые появятся официанты.

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Теги: #McDonald's