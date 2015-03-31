McDonald's начал осваивать ресторанное обслуживание

В качестве пилотного проекта выбрано заведение в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает Би-би-си. "Это совсем ново для McDonald's", - сказал глава отдела развития немецкого представительства компании Томас Бранд в интервью корпоративному журналу.

Читайте такжеMcDonald’s выпустил коллекцию одежды (фоторепортаж)На данный момент концепция пилотного проекта такова: посетитель может попросить обслужить его столик на кассе, в цифровом киоске или у официанта с планшетом, ходящего по залу.

Ресторан во Франкфуртском аэропорту является крупнейшим в Германии: там более 500 посадочных мест.

В случае успеха концепция обслуживания столиков может прийти и в другие точки сети.