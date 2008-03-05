В Крыму полностью отпустили цены на хлеб

Совет министров Автономной Республики Крым принял решение об отмене регулирования цен на хлеб в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании крымского правительства было принято решение внести изменения и дополнения в ранее принятое постановление Совмина «О регулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров».

Председатель Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей Валико АВИДЗБА сообщил, что отменяется установление фиксированных цен на социальные сорта хлеба.

«Такой цены, как 1,4 грн. (за хлеб – УНИАН) – уже нет, - подчеркнул В.АВИДЗБА. - Поэтому мы предлагаем вообще снять регулирование цен».

Совмин предлагает установить максимальный уровень рентабельности производства в размере 5% от себестоимости при формировании оптово-отпускных цен на хлеб массовых сортов. Кроме того, предлагается установить торговую надбавку в размере 10% - независимо от количества посредников.

«Мы предлагаем отменить фиксированную цену, при этом предлагаем одновременно регулирование цены на хлеб осуществлять через установление предельного (максимального) уровня рентабельности производства в размере 5% от себестоимости при формировании оптово-отпускных цен на хлеб массовых сортов и через установление предельного уровня торговой надбавки в размере 10%», - сказал В.АВИДЗБА.

Как заявил председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, таким образом, в Крыму отменяется регулирование цены на хлеб.

«На крупы остается регулирование цены, а на хлеб мы отпускаем цены полностью», - сказал крымский спикер. При этом он заявил, что «сегодня нет фактора», который позволит повышать цены товаропроизводителям. «Сегодня все товаропроизводители будут работать в равных условиях», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

На вопрос журналистов, что будет делать правительство Крыма, если на полуострове цены на хлеб все-таки будут расти, глава Совмина Виктор ПЛАКИДА ответил, что будут приниматься «какие-то другие адекватные меры».