При обстреле жилого квартала Авдеевки погибли 4 человека, еще 7 - ранены (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, обстрел произошел рано утром в юго-восточной части города, когда "люди набирали воду на водонасосной станции, расположенной рядом с украинским блокпостом".

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"Сегодня они выпустили по жилому кварталу 7 снарядов, в результате чего погибли трое гражданских и один военный. Еще 7 человек получили ранения", - отмечается в сообщении.



Кроме того, серьезно пострадали коммуникации и жилые дома по улице Молодежной.

Также в сообщении говорится, что по информации оперативных служб и очевидцев, снаряды прилетели со стороны Донецка - с территории, контролируемой боевиками.